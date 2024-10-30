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وزير خارجية النيجر: مصر أكبر قوة عسكرية ونسعى لزيادة التعاون معها - أخبار كلمتك

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وزير خارجية النيجر: مصر أكبر قوة عسكرية ونسعى لزيادة التعاون معها - أخبار كلمتك

وزير خارجية النيجر: مصر أكبر قوة عسكرية ونسعى لزيادة التعاون معها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:44 مساءً - قال بكارى ياو سانجارى، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية النيجر: إن مصر الشقيقة الكبرى ونسعى إلى زيادة التعاون معها، مشيرًا إلى أن بلاده تحتاج إلى المساعدة اللوجستية لمواجهة تحديات الإرهاب.

العلاقات بين مصر والنيجر

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم فى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التبادل التجارى بين مصر والنيجر

أضاف أنه ناقش التعاون فى المجال الطبي والزراعي والتبادل التجاري مع مصر، مؤكدًا أن مصر أكبر قوة عسكرية ولديها الإمكانات والقدرات والخبرات لمساعدتنا على مكافحة الإرهاب.

وزير الخارجية: لا مجال لحصول أي دولة على الاستقرار في ظل وجود أوهام وغطرسة القوة

بدر عبد العاطى: منطقة الساحل الأفريقي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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