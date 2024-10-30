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اخلوا مساكنكم، تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان بعلبك - أخبار كلمتك

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اخلوا مساكنكم، تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان بعلبك - أخبار كلمتك

اخلوا مساكنكم، تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان بعلبك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:28 مساءً - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا شديد اللهجة إلى سكان مدينة بعلبك اللبنانية بضرورة إخلاء مساكنهم.

 معلومات استخباراتية مسبقة

وفي وقت سابق؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قائد قوات  حزب الله في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان قد تم القبض عليه من قبل قوات لواء جولاني قبل حوالي أسبوعين.

وقال جيش الاحتلال إن قواته وبناءً على معلومات استخباراتية مسبقة، عثرت على نفق في مركز قيادة لحزب الله في عيتا الشعب، حيث كان يتحصن عدد من العناصر، ومن بينهم قائد قوات حزب الله في القرية حسن عقيل جواد، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

 وحدة 504 في مديرية المخابرات

وزعم جيش الاحتلال أن عناصر حزب الله استسلمت للقوات، وتم اعتقالهم واستجوابهم من قبل محققين ميدانيين من وحدة 504 في مديرية المخابرات الإسرائيلية.

ونشر الجيش لقطات تظهر جواد والعناصر الآخرين وهم يستسلمون للقوات، ومن بينهم قائد قوات حزب الله في القرية حسن عقيل جواد.

واستسلم العناصر للقوات، وتم اعتقالهم واستجوابهم من قبل محققين ميدانيين من وحدة 504 في مديرية المخابرات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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