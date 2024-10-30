جيش الاحتلال الإسرائيلي يرصد إطلاق 15 صاروخًا على حيفا والكريوت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:12 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن رصد إطلاق نحو 15 صاروخًا من لبنان باتجاه منطقة حيفا والكريوت شمالي إسرائيل

حزب الله يطلق ١٥ صاروخ باتجاه إسرائيل

وفي المقابل أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف للمرة الثانية تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في خلة العصافير ببلدة الخيام جنوبي لبنان برشقة صاروخية، حيث تحاول إسرائيل التوغل في المنطقة منذ الصباح.

حزب الله يتصدى لجيش الاحتلال

وقال حزب الله اللبناني في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف مرتين برشقات صاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين عند بوابة شبعا.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن طائرة مسيّرة قادمة من لبنان انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا صباح اليوم الأربعاء وأصابت مصنعًا ينتج مكونات الطائرات.

جيش الاحتلال: وجهنا ضربات لمواقع حماس والجهاد الإسلامي جنوب غزة حزب الله يحبط محاولة إسرائيلية للتوغل في جنوب لبنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.