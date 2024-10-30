الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة في غزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:38 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر جديدة في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 102 شهيد و287 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بداية الحرب ارتفعت إلى 43 ألفا و163 شهيدا و101 ألف و510 مصابين.

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، أن أكثر من 1250 شخصًا استشهدوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على شمال قطاع غزة منذ 25 يومًا.

جيش الاحتلال: وجهنا ضربات لمواقع حماس والجهاد الإسلامي جنوب غزة 1250 شهيدًا بالعمليات الإسرائيلية على شمال غزة منذ 25 يومًا

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