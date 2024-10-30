حزب الله يحبط محاولة إسرائيلية للتوغل في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:38 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف للمرة الثانية تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في خلة العصافير ببلدة الخيام جنوبي لبنان برشقة صاروخية، حيث تحاول إسرائيل التوغل في المنطقة منذ الصباح.

حزب الله يتصدى لجيش الاحتلال

وقال حزب الله اللبناني في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف مرتين برشقات صاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين عند بوابة شبعا.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن طائرة مسيّرة قادمة من لبنان انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا صباح اليوم الأربعاء وأصابت مصنعًا ينتج مكونات الطائرات.

هجمات حزب الله على جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت في وقت سابق، إن صفارات الإنذار دوت في نهاريا وشلومي ومعالوت ترشيحا وبلدات أخرى بالجليل الغربي بإسرائيل، تحذيرًا من تسلل طائرة مسيّرة إلى المنطقة.

حزب الله يستهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية ببلدة الخيام مسيرات حزب الله تعرقل حفل زفاف نجل نتنياهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.