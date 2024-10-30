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حزب الله يحبط محاولة إسرائيلية للتوغل في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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حزب الله يحبط محاولة إسرائيلية للتوغل في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يحبط محاولة إسرائيلية للتوغل في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:38 مساءً - أعلن حزب الله  اللبناني، أنه استهدف للمرة الثانية تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في خلة العصافير ببلدة الخيام جنوبي لبنان برشقة صاروخية، حيث تحاول إسرائيل التوغل في المنطقة منذ الصباح.

حزب الله يتصدى لجيش الاحتلال 

وقال حزب الله اللبناني  في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف مرتين برشقات صاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين عند بوابة شبعا.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن طائرة مسيّرة قادمة من لبنان انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا صباح اليوم الأربعاء وأصابت مصنعًا ينتج مكونات الطائرات.

 

هجمات حزب الله على جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت في وقت سابق، إن صفارات الإنذار دوت في نهاريا وشلومي ومعالوت ترشيحا وبلدات أخرى بالجليل الغربي بإسرائيل، تحذيرًا من تسلل طائرة مسيّرة إلى المنطقة.

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حزب الله يستهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية ببلدة الخيام

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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