وزير الخارجية: لا مجال لحصول أي دولة على الاستقرار في ظل وجود أوهام وغطرسة القوة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:38 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي مشددًا على أنه لا مجال لحصول أي دولة على الاستقرار في ظل وجود أوهام وغطرسة القوة.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال خلال مؤتمر صحفى مشترك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع بكارى ياو سانجارى، وزير الخارجية والتعاون الدولى فى الخارجية بجمهورية النيجر، إنه ناقش مع سانجاى القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ولبنان.

وأوضح أنه يتم العمل على تطوير وتعزيز العلاقات مع النيجر في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن مصر تدعم النيجر ودول منطقة الساحل بشكل كامل في مكافحة الإرهاب.

التعاون مع النيجر في مجالات الزراعة والقطاع الصحي

وأشار إلى أنه تم مناقشة تعزيز التعاون مع النيجر في مجالات الزراعة والقطاع الصحي، فضلًا عن مناقشة الوضع في منطقة الساحل الأفريقي وأهمية تحقيق الاستقرار من خلال التنمية ومكافحة الإرهاب.

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