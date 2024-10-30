جيش الاحتلال: وجهنا ضربات لمواقع حماس والجهاد الإسلامي جنوب غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء تنفيذ قواته ضربات جوية ضد مواقع تابعة "لحماس" و"الجهاد لإسلامي" في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

خطر إلحاق الأذى بالمدنيين

وجاء في بيان قوات الاحتلال الإسرائيلي: "بتوجيه من الجيش وجهاز المخابرات، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة على مقاتلين من حركتى حماس والجهاد الإسلامي كانوا ينفذون أنشطة داخل المنطقة الإنسانية في خان يونس".

وزعم البيان: "قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين حسب زعمهم، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية والاستخبارات الإضافية".

ضحايا القصف الإسرائيلي

واستشهد 8 فلسطينين وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا سكنيا في حي السلاطين غربي مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة امس الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 43,061 شهيدا، و101,223 مصابا.

حماس: استجبنا لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة دليل تعافي، أول تعليق من حماس على انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.