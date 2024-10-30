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واشنطن بوست: إدارة بايدن تلقت 500 تقرير عن استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية بغزة - أخبار كلمتك

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واشنطن بوست: إدارة بايدن تلقت 500 تقرير عن استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية بغزة - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: إدارة بايدن تلقت 500 تقرير عن استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:04 مساءً -  ذكرت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير اليوم الأربعاء، أن مصادر أكدت أن إدارة بايدن تلقت 500 تقرير عن استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية أضرت بالمدنيين في غزة.

 

إسرائيل تستخدم أسلحة أمريكية في غزة 

 وجاء في تقرير واشنطن بوست أن بعض الحالات المقدمة للخارجية قد تشكل انتهاكات للقانونيين الأمريكي والدولي.

وقالت الصحيفة: “التقارير قدمتها جهات حكومية أمريكية ومنظمات إغاثة دولية وتقارير إعلامية وشهود عيان”.

وأضافت: "نتابع الحوادث المحالة للخارجية بشأن غزة ونستوضح من الحكومة الإسرائيلية عنها ومحبطون من توجه الخارجية للاعتماد على إسرائيل بشأن الاتهامات الموجهة إليها".

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الخارجية الأمريكية تصف الغارة الإسرائيلية في بيت لاهيا شمال غزة بالـ"مروعة"

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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