1250 شهيدًا بالعمليات الإسرائيلية على شمال غزة منذ 25 يومًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:29 مساءً - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، أن أكثر من 1250 شخصًا استشهدوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على شمال قطاع غزة منذ 25 يومًا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في بيت لاهيا شمال غزة بالحادث "المروع" معربًا عن قلق واشنطن من أعداد القتلى الذين قضوا في هذا القصف.

وقال ميلر في تصريح للصحفيين: "الولايات المتحدة تشعر بالقلق من عدد القتلى الذين سقطوا في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني في شمال غزة"، واصفًا الهجوم بأنه "حادث مروع له نتيجة مروعة".

الخارجية الأمريكية تصف الغارة الإسرائيلية في بيت لاهيا شمال غزة بالـ"مروعة" لا وقف للقتال ولن ننسحب من غزة، إسرائيل تفشل المفاوضات

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