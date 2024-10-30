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1250 شهيدًا بالعمليات الإسرائيلية على شمال غزة منذ 25 يومًا - أخبار كلمتك

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1250 شهيدًا بالعمليات الإسرائيلية على شمال غزة منذ 25 يومًا - أخبار كلمتك

1250 شهيدًا بالعمليات الإسرائيلية على شمال غزة منذ 25 يومًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:29 مساءً - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، أن أكثر من 1250 شخصًا استشهدوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على شمال قطاع غزة منذ 25 يومًا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في بيت لاهيا شمال غزة بالحادث "المروع" معربًا عن قلق واشنطن من أعداد القتلى الذين قضوا في هذا القصف.

وقال ميلر في تصريح للصحفيين: "الولايات المتحدة تشعر بالقلق من عدد القتلى الذين سقطوا في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني في شمال غزة"، واصفًا الهجوم بأنه "حادث مروع له نتيجة مروعة".

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الخارجية الأمريكية تصف الغارة الإسرائيلية في بيت لاهيا شمال غزة بالـ"مروعة"

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لا وقف للقتال ولن ننسحب من غزة، إسرائيل تفشل المفاوضات

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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