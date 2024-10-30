جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:55 مساءً - ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأربعاء، أن مواطنين استشهدا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عائلة تقطف الزيتون في جنوب لبنان، فيما ارتفع عدد ضحايا الغارة على بلدة الصرفند إلى 8 بينهم 5 أطفال.

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ومن جانبه أفاد موقع روسيا اليوم بأن مواطنين استشهدا وأصيب 7، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية صباحا، حين استهدفت عائلة تقطف الزيتون في بلدة سيناي في النبطية بجنوب لبنان، مشيرة إلى أن العائلة تتكون من 15 شخصا

وقد عملت فرق الإسعاف في الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على نقل المصابين ومن ضمنهم أطفال إلى مستشفيات المنطقة.

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