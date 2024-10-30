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إيران: الهجوم الإسرائيلي لم يؤثر في عملية إنتاج الصواريخ، وردنا قادم - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - قال وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصر زاده، اليوم الأربعاء: إن الهجوم الإسرائيلي لم يحدث أي خلل في عملية إنتاج الصواريخ.

وزير الدفاع الإيراني يتوعد بالرد علي الهجوم الإسرائيلي 

وأضاف وزير الدفاع الإيراني: "أي اعتداء على أراضينا حتى ولو بإطلاق رصاصة واحدة لن يغتفر وسنرد عليه".

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "إن طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها  السبت الماضي، وفق "رويترز".

إيران تنفي إنتاج سلاح نووي في الوقت الحالي

لكن المتحدث أكد أن بلاده لا تؤمن بعسكرة الملف النووي، نافيًا في الوقت ذاته وجود نية لإيران لإنتاج أسلحة نووية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن بلاده تلقت إشارات على وقوع هجوم قبل الضربات الإسرائيلية. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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