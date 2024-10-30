لازاريني: انهيار الأونروا له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:58 صباحاً - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني: إن تفكيك وكالة الأونروا سيكون له تأثير كارثي على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

لازاريني يحذر من خطورة تفكيك الأونروا

وأضاف لازاريني:" أن انهيار الوكالة ستكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين"، مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لدعم الوكالة بما يتناسب مع خطورة الوضع.

وفي وقت سابق صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على تشريع يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” داخل الأراضى المحتلة.

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