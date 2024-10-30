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لازاريني: انهيار الأونروا له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين - أخبار كلمتك

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لازاريني: انهيار الأونروا له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين - أخبار كلمتك

لازاريني: انهيار الأونروا له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:58 صباحاً - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني: إن تفكيك وكالة الأونروا سيكون له تأثير كارثي على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

لازاريني يحذر من خطورة تفكيك الأونروا 

وأضاف لازاريني:" أن انهيار الوكالة ستكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين"، مطالبا  الأمم المتحدة  باتخاذ إجراءات لدعم الوكالة بما يتناسب مع خطورة الوضع.

وفي وقت سابق صادق الكنيست الإسرائيلي  (البرلمان) على تشريع يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” داخل الأراضى المحتلة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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