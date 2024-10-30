إجراء جديد من النرويج ضد إسرائيل في الأمم المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:10 صباحاً - تعتزم النرويج تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي بعد حظرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حسب ما أفادت وكالة رويترز في تقريرها اليوم الأربعاء .

خطوة جديدة من النرويج ضد إسرائيل

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية النرويجي قوله: "نأمل طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، ومن المرجح أن يتم اعتماده."

وقالت رويترز: إن السؤال الذي سيطرح أمام المحكمة هو "هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين؟".

وأشارت إلى أن رأي المحكمة سيكون استشاريًّا وغير ملزم، لكنه سيحمل دلالة قانونية وسياسية بشأن الخطوة الإسرائيلية.

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