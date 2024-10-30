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إجراء جديد من النرويج ضد إسرائيل في الأمم المتحدة - أخبار كلمتك

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إجراء جديد من النرويج ضد إسرائيل في الأمم المتحدة - أخبار كلمتك

إجراء جديد من النرويج ضد إسرائيل في الأمم المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:10 صباحاً - تعتزم النرويج تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي بعد حظرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حسب ما أفادت وكالة  رويترز في تقريرها اليوم الأربعاء .

خطوة جديدة من النرويج ضد إسرائيل 

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية النرويجي قوله: "نأمل طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، ومن المرجح أن يتم اعتماده."

وقالت رويترز: إن السؤال الذي سيطرح أمام المحكمة هو "هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين؟".

وأشارت إلى أن رأي المحكمة سيكون استشاريًّا وغير ملزم، لكنه سيحمل دلالة قانونية وسياسية بشأن الخطوة الإسرائيلية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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