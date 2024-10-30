غارة إسرائيلية على منطقة البياضة جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:16 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على محيط منطقة البياضة في جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على حارة صيدا بـ جنوب لبنان.

و أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 2710 شهداء و12592 مصابًا.



جيش الاحتلال ينذر سكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء

والأحد، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء.

الصفقة المحتملة، بايدن يرسل مستشارين إلى إسرائيل لبحث وقف الحرب في لبنان ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ 15564 شهيدا ومصابا

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