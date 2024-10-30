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أنصار ترامب قمامة، عاصفة انتقادات تشتعل بوجه بايدن - أخبار كلمتك

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أنصار ترامب قمامة، عاصفة انتقادات تشتعل بوجه بايدن - أخبار كلمتك

أنصار ترامب قمامة، عاصفة انتقادات تشتعل بوجه بايدن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:22 صباحاً - واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات شديدة الثلاثاء بعد وصفه خلال مكالمة انتخابية أنصار المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بـ “قمامة”.


وكان بايدن يتطرق في مكالمة عبر الفيديو مع منظمة «فوتو لاتينو» التي تعنى بتسجيل الناخبين اللاتينيين، إلى جدل أثاره أحد المتحدثين خلال تجمع انتخابي لترامب في نيويورك الأحد عندما وصف بورتوريكو بأنها «جزيرة عائمة من القمامة».


وقال بايدن: «القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره. إن شيطنته للاتينيين أمر غير معقول وغير أمريكي».


لكن البيت الأبيض أوضح في بيان أن بايدن كان يشير إلى خطاب ترامب وليس إلى أنصاره.


وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس: «أشار الرئيس إلى خطاب الكراهية خلال التجمع الانتخابي في ماديسون سكوير غاردن باعتباره قمامة».


وتخوض كامالا هاريس نائبة بايدن انتخابات متقاربة بشكل غير مسبوق ضد ترمب للوصول إلى البيت الأبيض.


ورد ترامب على تعليقات بايدن خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا قائلا: «هؤلاء الناس. فظيعون، فظيعون (…) أمر فظيع أن تقولوا شيئا كهذا».


وقارن ترامب بين تعليق بايدن وآخر لهيلاري كلينتون التي نافسته عام 2016 وقالت حينها إن نصف أنصار الجمهوريين «يثيرون الشفقة».
وقال ترامب مازحًا في بنسلفانيا: «أعتقد أن القمامة أسوأ، أليس كذلك؟.


ووصف جاي دي فانس الذي يترشح مع ترمب لمنصب نائب الرئيس، كلمات بايدن بأنها «مقززة»، مضيفا أن «كامالا هاريس ورئيسها جو بايدن يهاجمان نصف البلاد».


ولا يستطيع سكان بورتوريكو، وهي جزيرة أمريكية في الكاريبي، المشاركة في الانتخابات، لكن الجالية البورتوريكية التي تعد نحو ستة ملايين نسمة في الولايات المتحدة مؤهلون للتصويت.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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