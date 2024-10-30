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هاريس: ترامب غير متزن و"مهووس بالانتقام" ويسعى إلى "سلطة مطلقة" - أخبار كلمتك

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هاريس: ترامب غير متزن و"مهووس بالانتقام" ويسعى إلى "سلطة مطلقة" - أخبار كلمتك

هاريس: ترامب غير متزن و"مهووس بالانتقام" ويسعى إلى "سلطة مطلقة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:08 صباحاً - حذرت المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس من أن دونالد ترامب يسعى إلى "سلطة مطلقة"، وذلك في خطاب ألقته في المكان الذي حشد فيه منافسها مؤيديه قبل اقتحامهم مقر الكونجرس الأمريكي في 6 يناير.

وخاطبت هاريس أنصارها قائلة: "هذا ليس مرشحًا للرئاسة يفكر كيف سيجعل حياتكم أفضل. هذا شخص غير متزن، مهووس بالانتقام، يستنزفه الاحساس بالظلم ويسعى لسلطة مطلقة".

وجاء اختيار هاريس لإلقاء كلمتها في حديقة "ذي إليبس" التي تربط بين البيت الأبيض والـ"ناشونال مول" الضخم، في محاولة مباشرة منها لتذكير الناخبين بالفوضى التي سببها أنصار ترامب حين اقتحموا الكابيتول لقلب خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن.

وتظهر الاستطلاعات أن السباق شديد الاحتدام بين هاريس البالغة 60 عامًا وترامب البالغ 78 عامًا قبل أسبوع من موعد الاستحقاق.

وأظهرت أرقام نشرت الثلاثاء أن أكثر من 50 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرًا أو بواسطة البريد، وهو رقم يناهز ثلث إجمالي عدد الناخبين قبل 4 سنوات.

وزعمت الحملة الانتخابية لهاريس أن 75 ألف شخص شاركوا في التجمع، قبل أسبوع من المواجهة مع المرشح الجمهوري في الانتخابات الأميركية الأكثر تقاربًا في العصر الحديث.

ولم يتسن التحقق من العدد على الفور، لكن الحشد كان كبيرا بشكل غير اعتيادي في انتخابات تشهد حماسة وانقسامًا كبيرين.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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