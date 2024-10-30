قائمة بنحو 100 شخص، عائلة ترامب ومساعدو بايدن أهداف لقراصنة صينيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:40 صباحاً - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مزيدًا من الشخصيات التي قالت إن قراصنة صينيين استهدفوها عبر اختراق هواتفهم المحمولة، وذكرت أن عدد هؤلاء يقترب من 100 شخص.

كان من بينهم جاريد كوشنر، صهر المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وكذلك نجله إريك، إضافة إلى مسؤولين في إدارة بايدن، ووزارة الخارجية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، لم تسمها، أن القراصنة "تمكنوا من اختراق أنظمة شركات الاتصالات"، وفقًا لمطلعين على الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية القرصنة المتطورة أثارت قلق مسؤولي الأمن القومي ويبدو أنها استهدفت قائمة كبيرة ولكنها مركزة من الأشخاص الذين ستكون اتصالاتهم موضع اهتمام الحكومة الصينية.

وقالت المصادر التي تحدثت شرط عدم الكشف عن هويتها، إن قائمة الأهداف المعروفة حاليًا أقل من 100 فرد.

وأشارت الصحيفة إلى معلومات سابقة تشير إلى أن من ضمن قائمة الهواتف المستهدفة أجهزة يستخدمها أشخاص بارزون، بمن فيهم ترامب، أضيف إليهم ابنه إريك ترامب وصهره جاريد كوشنر.

وتشمل القائمة أيضًا أعضاء من فريق حملة نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بالإضافة إلى خبراء دبلوماسيين وحكوميين وسياسيين غير معروفين إلى حد كبير لعامة الناس، ولكنهم قد يثيرون اهتمامًا كبيرًا لدى المسؤولين الصينيين الحريصين على معرفة المزيد عن صنع السياسات الداخلية في الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادرها.

ومن بين المستهدفين أيضًا، مساعد السناتور تشاك شومر من نيويورك، زعيم الأغلبية.

وحسب الصحيفة فإن نجل ترامب سعى إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في اختراق شبكات الاتصالات، وقال في بيان: "هل يفاجئ هذا أحدًا؟ تحت حكم كامالا وبايدن، تجولت الصين في جميع أنحاء بلدنا".

وقالت الصحيفة إن التحقيق مستمر، لكن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي والأمن القومي قلقون للغاية بشأن المدى المحتمل للبيانات المخترقة والنطاق الواسع للضحايا المحتملين.

وقد نسبت السلطات الأمريكية الاختراق علنًا إلى "جهات تابعة" للحكومة الصينية.

يعتقد المحققون أن القراصنة ربما تمكنوا من الوصول إلى رسائل نصية قصيرة غير مشفرة على الأجهزة المستهدفة، فضلًا عن سجلات المكالمات، وفقًا لمطلعين على التحقيق. وقالوا إن هناك أيضًا أدلة تشير إلى التقاط الاتصالات الصوتية، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك يعني البريد الصوتي أو محادثات المكالمات الهاتفية.

واكتشف مسؤولو الأمن الأمريكيون في وقت سابق من هذا العام أن قراصنة Salt Typhoon اخترقوا أنظمة الاتصالات الأمريكية، ما أثار مخاوف كبيرة داخل الحكومة من أن أسرار الأمن القومي قد تكون عرضة للخطر من خلال نقاط ضعف لم يتم التعرف عليها سابقًا في شبكات الهاتف المحمول.

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