بيان عاجل من مستشار النمسا بعد إصابة 8 من جنود بلاده بلبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:05 مساءً - قال المستشار النمساوي كارل نيهامر، مساء اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدين بأشد العبارات الحادث الخطير للغاية الذي وقع اليوم لقوات اليونيفيل وأدى لإصابة القوات النمساوية.

وأضاف مستشار النمسا في بيان: "نطالب بتوضيح سريع للظروف التي أدت إلى إصابة جنودنا العاملين في قوة اليونيفيل".

إصابة 8 جنود نمساويين من قوات اليونيفيل في هجوم صاروخي

وأعلنت وزارة الدفاع النمساوية، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 8 جنود نمساويين من قوات اليونيفيل في هجوم صاروخي على الناقورة في جنوب لبنان ولا إصابات خطيرة.

وقالت الدفاع النمساوية: إن مصدر الهجوم على قواتها في جنوب لبنان ما زال مجهولا.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي لبنان إلى 2710 شهداء

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الإثنين، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد إلي 2710 شهداء و12592 مصابا.

هجمات حزب الله ضد دولة الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني أنه أسقط مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 900 فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض - جو وشوهدت ‏تحترق في جنوب لبنان.

وكشف حزب الله في بياناته عن شن عدد من الهجمات ضد الاحتلال وقال: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه:

- قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء، مستعمرة دلتون بصلية صاروخية.

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:40 مستعمرة كفر فراديم بصلية صاروخية.‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:40 تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية.

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 ‏تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في موقع جل العلام بصلية صاروخية".



جيش الاحتلال ينذر سكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء

ويوم الأحد الماضي، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.