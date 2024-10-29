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العد التنازلي بدأ، منشور جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي يمهد لاغتيال الشيخ نعيم قاسم - أخبار كلمتك

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العد التنازلي بدأ، منشور جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي يمهد لاغتيال الشيخ نعيم قاسم - أخبار كلمتك

العد التنازلي بدأ، منشور جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي يمهد لاغتيال الشيخ نعيم قاسم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:05 مساءً - هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام الجديد لحزب الله اللبناني، ملمحا إلى أن تعيينه في منصبه لن يدوم طويلا، ما يعنى اغتياله على غرار سلفه حسن نصر الله.

تغريدة جديدة لـ جالانت حول اغتيال الشيخ نعيم قاسم

ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس صورة للشيخ نعيم قاسم، أرفقها بعبارة "تعيين مؤقت، لن يدوم طويلًا". وفي منشور منفصل كتب جالانت باللغة العبرية "العد التنازلي بدأ"، وفق قوله.

وكانت إسرائيل قد أعلنت خلال الشهرين الماضيين اغتيال العشرات من القادة السياسيين والعسكريين الكبار في حزب الله، وتزعم أنها "قضت" على غالبية قادة الحزب اللبناني.

وأعلن حزب الله الثلاثاء انتخاب نعيم قاسم خلفًا لحسن نصرالله الذي اغتيل الشهر المنصرم في الضاحية الجنوبية لبيروت.

نتنياهو يبحث مع الأجهزة العسكرية وقف الحرب فى لبنان

وعلى صعيد المعارك على الجبهة الشمالية، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكى، عن مصدرين قولهما: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعقد اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والمخابراتية لبحث محادثات بشأن حل دبلوماسي للحرب في لبنان، بحسب ما كت مراسل الصحيفة على منصة "إكس".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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