لهدف خبيث، الكنيست يقرر عدم السماح بإنشاء قنصليات أو بعثات دبلوماسية في القدس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:33 مساءً - اتخذ الكنيست الإسرائيلي "البرلمان" قرارا جديدا اليوم، يستهدف محاصر القدس المحتلة، وتضييق الخناق الدبلوماسي على السلطة الفلسطينية.

الكنيست يقرر عدم السماح بإنشاء قنصليات أو بعثات دبلوماسية بالقدس

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، إن الكنيست قرر عدم السماح بإنشاء أي قنصليات أو بعثات دبلوماسية بالقدس باستثناء السفارات.

هدف إسرائيل من محاصرة القنصليات فى القدس

وتهدف قنصليات الدول العاملة فى القدس، إلى التواصل مع الفلسطينيين، ومن شأن القرار تقييد عمل جميع القنصليات وبالبعثات الدبلوماسية، والسماح فقد بفتح سفارات معتمدة لدى تل أبيب لتغيير الواقع الدبلوماسي فى العاصمة المحتلة.

وجاءت خطوة الكنيست عقب اعتراف عدد من الدول الغربية التى لها قنصليات فى القدس بـ الدولة الفلسطينية، وفى شهر مايو الماضى نشبت أزمة دبلوماسية بين تل أبيب ومدريد عقب اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، ومنعت خارجية الاحتلال قنصلية مدريد بالقدس من التواصل مع الفلسطينيين.

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