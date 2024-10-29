قرار عاجل من إسبانيا بشأن شراء وبيع الأسلحة والذخيرة من دولة الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - قالت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إنها ألغت عقدا لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية ما يوسع تعهد إسبانيا بعدم بيع أو شراء أسلحة لإسرائيل.

وذكرت الإذاعة العبرية، أن قوة شرطة الحرس المدني الإسباني كانت وافقت على شراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار 9 ملم مقابل ستة ملايين يورو (6.48 مليون دولار) من شركة جارديان إسرائيل.

شراء وبيع الأسلحة والذخيرة من دولة الاحتلال

وقالت إسبانيا: إنها توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في أكتوبر 2023، عندما بدأت إسرائيل الحرب على غزة.

ودعت إسبانيا مجددا إلى ضبط النفس وتجنب تصعيد العنف، وذلك فى أعقاب الهجمات الأخيرة التى شنتها إسرائيل على منشآت عسكرية فى إيران، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 43020 شهيدًا و101110 إصابات منذ أكتوبر العام الماضي.

وفي السياق ذاته طالبت وزارة الصحة بغزة المؤسسات الدولية بإيفاد فرق طبية جراحية إلى مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

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