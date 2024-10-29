بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن - أخبار كلمتك

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء - أخبار كلمتك

مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن قصف مليشيا الحوثي الاخير - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن قصف مليشيا الحوثي الاخير - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

قرار عاجل من إسبانيا بشأن شراء وبيع الأسلحة والذخيرة من دولة الاحتلال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قرار عاجل من إسبانيا بشأن شراء وبيع الأسلحة والذخيرة من دولة الاحتلال - أخبار كلمتك

قرار عاجل من إسبانيا بشأن شراء وبيع الأسلحة والذخيرة من دولة الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - قالت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إنها ألغت عقدا لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية ما يوسع تعهد إسبانيا بعدم بيع أو شراء أسلحة لإسرائيل.

وذكرت الإذاعة العبرية، أن قوة شرطة الحرس المدني الإسباني كانت وافقت على شراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار 9 ملم مقابل ستة ملايين يورو (6.48 مليون دولار) من شركة جارديان إسرائيل.

شراء وبيع الأسلحة والذخيرة من دولة الاحتلال

وقالت إسبانيا: إنها توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في أكتوبر 2023، عندما بدأت إسرائيل الحرب على غزة.

ودعت إسبانيا مجددا إلى ضبط النفس وتجنب تصعيد العنف، وذلك فى أعقاب الهجمات الأخيرة التى شنتها إسرائيل على منشآت عسكرية فى إيران، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 43020 شهيدًا و101110 إصابات منذ أكتوبر العام الماضي.

وفي السياق ذاته طالبت  وزارة الصحة بغزة المؤسسات الدولية بإيفاد فرق طبية جراحية إلى مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

 

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة ويستهدف سوقا مكتظا بالمدنيين

حزب الله يعلن إسقاط مسيرة طراز هرمز 900 وينفذ 4 عمليات نوعية ضد الاحتلال

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

سفير إيران لدى لبنان يكشف اللحظات التي سبقت انفجار البيجر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق