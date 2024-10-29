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برنامج الغذاء العالمي يحذر من اقتراب تحول الأزمة الإنسانية في غزة إلى مجاعة - أخبار كلمتك

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برنامج الغذاء العالمي يحذر من اقتراب تحول الأزمة الإنسانية في غزة إلى مجاعة - أخبار كلمتك

برنامج الغذاء العالمي يحذر من اقتراب تحول الأزمة الإنسانية في غزة إلى مجاعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:01 مساءً - حذر برنامج الغذاء العالمي، مساء اليوم الثلاثاء، من أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة قد تتحول إلى مجاعة قريبا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 43020 شهيدًا و101110 إصابات منذ أكتوبر العام الماضي.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على وسط وشمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيًّا. 

وفي السياق ذاته، طالبت وزارة الصحة بغزة المؤسسات الدولية بإيفاد فرق طبية جراحية إلى مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

 

قطاع الصحة بغزة يستغيث بالمجتمع الدولي

 واعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان واعتقال كوادر صحية فيه "جريمة حرب وانتهاكًا بحق الإنسانية" في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال في استهداف المدنيين بمناطق مختلفة من قطاع غزة.

 

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة ويستهدف سوقا مكتظا بالمدنيين

آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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