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جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة ويستهدف سوقا مكتظا بالمدنيين - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة ويستهدف سوقا مكتظا بالمدنيين - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة ويستهدف سوقا مكتظا بالمدنيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:12 مساءً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قصف الطيران الإسرائيلي محيط سوق الصحابة المكتظ بالمدنيين الفلسطينيين في مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية في غزة، أكدت استشهاد 121 شخصا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم 110 منهم شمالي القطاع.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 43020 شهيدًا و101110 إصابات منذ أكتوبر العام الماضي.

وقبل وقت سابق من اليوم ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على وسط وشمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيًّا. 

وفي السياق ذاته طالبت  وزارة الصحة بغزة المؤسسات الدولية بإيفاد فرق طبية جراحية إلى مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

 

قطاع الصحة بغزة يستغيث بالمجتمع الدولي

 واعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان واعتقال كوادر صحية فيه "جريمة حرب وانتهاكًا بحق الإنسانية" في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال في استهداف المدنيين بمناطق مختلفة من قطاع غزة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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