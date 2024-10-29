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أعمارهن ما بين 8 إلى 75 عاما، تقرير أممي يكشف جرائم الدعم السريع بحق السودانيات - أخبار كلمتك

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أعمارهن ما بين 8 إلى 75 عاما، تقرير أممي يكشف جرائم الدعم السريع بحق السودانيات - أخبار كلمتك

أعمارهن ما بين 8 إلى 75 عاما، تقرير أممي يكشف جرائم الدعم السريع بحق السودانيات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:57 مساءً - كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، محمد شاندي عثمان، في تقرير له اليوم، جرائم العنف الجنسي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بحق السودانيات، وكشف أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 8 و75 عامًا.

 

تقرير أممي عن حجم العنف الجنسى ضد السودانيات 

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان: إن “حجم العنف الجنسي الذي وثقناه في السودان على يد عناصر الدعم السريع مذهل”. واستند في تقريره، على مقابلات مع الضحايا والأسر وشهود عيان.

 

وأكد محمد شاندي عثمان، أن مليشيا الدعم السريع وحلفائها مسؤولة عن العنف الجنسي على نطاق واسع؛ بما في ذلك الاغتصاب الجماعي واختطاف واحتجاز الضحايا في ظروف ترقى لوصفها بالعبودية الجنسية.

قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ترتكب جرائم حرب

وتابع: “قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولربما يرقى العديد منها إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، كما مارسا التعذيب وعرقلا وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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