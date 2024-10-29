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إسرائيل: إصابة 12 عسكريا خلال 24 ساعة في لبنان وغزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:25 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 12 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 منهم في لبنان و5 في غزة.

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل.

وقبل وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أقسام إعادة التأهيل بالمستشفيات، استقبلت نحو 12 ألف جريح من عناصر جيش الإحتلال الإسرائيلي منذ بداية حرب غزة.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن حوالي ثلثيهم، أي ما يقارب 8 آلاف يعانون من إصابات جسدية، بينما نصفهم تقريبا يعانون من ردود فعل عقلية نفسية.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بتسجيل 900 جريح خلال شهر من العملية العسكرية في لبنان، مشيرة إلى أنه في كل شهر، يتم إدخال حوالي 1000 جريح ​​إلى قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الحرب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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