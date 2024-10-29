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مقتل إسرائيلي جراء قصف كثيف من لبنان على شمال الكيان الصهيوني - أخبار كلمتك

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مقتل إسرائيلي جراء قصف كثيف من لبنان على شمال الكيان الصهيوني - أخبار كلمتك

مقتل إسرائيلي جراء قصف كثيف من لبنان على شمال الكيان الصهيوني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:51 مساءً -  أعلنت طواقم الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقتل إسرائيلي جراء قصف كثيف من لبنان على الجليل الأعلى والجليل الغربي بشمال الأراضي المحتلة، فيما استمر دوي صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود بينها بلدة المطلة.

وقالت "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف) في بيان، إن إسرائيليا قتل إثر قصف صاروخي على "معالوت ترشيحا" في الشمال. من جانبها، أوضحت هيئة البث العبرية أن القتيل توفي تأثر بإصابة مباشرة من صاروخ أصاب منزلًا في الجليل الغربي.


 

دوي صفارات الإنذارات بمناطق واسعة في الجليل الأعلى

وكان حزب الله قد أكد في بيان أن مقاتليه استهدفوا "‏تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية". 

وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذارات بمناطق واسعة في الجليل الأعلى والجليل الغربي، تزامنًا مع أصوات انفجارات نتجت على محاولة اعتراض للصواريخ القادمة من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة “إكس”، إنه رصد إطلاق نحو 50 صاروخًا من لبنان على الجليل الأعلى والجليل الغربي. وأضاف: "تم اعتراض بعض الصواريخ وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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