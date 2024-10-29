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مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

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بن سلمان يتحدث عن قصف مليشيا الحوثي الاخير - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:16 - وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور) - أخبار كلمتك

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حزب الله يعلن إسقاط مسيرة طراز هرمز 900 وينفذ 4 عمليات نوعية ضد الاحتلال - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:51 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني أنه أسقط مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 900 فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض - جو وشوهدت ‏تحترق في جنوب لبنان.

 

هجمات حزب الله ضد دولة الاحتلال

وكشف حزب الله في بياناته عن شن عدد من الهجمات ضد الاحتلال وقال: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته  ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه:

- قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء، مستعمرة دلتون بصلية صاروخية.

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:40 مستعمرة كفر فراديم بصلية صاروخية.‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:40 تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية.

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 ‏تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في موقع جل العلام بصلية صاروخية".

 

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الإثنين، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي علي البلاد إلي 2710 شهداء و12592 مصابا.

والأحد، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء.

إعلام عبري: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل

جهود مصر لمساعدة لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي (إنفوجراف)

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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