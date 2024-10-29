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تعيينك مؤقت، أول رد إسرائيلى على انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله - أخبار كلمتك

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تعيينك مؤقت، أول رد إسرائيلى على انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله - أخبار كلمتك

تعيينك مؤقت، أول رد إسرائيلى على انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:18 مساءً - الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 04:16 م 10/29/2024 4:16:05 PM

نعيم قاسم الأمين
نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، كلمتك

فى أول رد إسرائيلى على إعلان حزب الله اللبناني انتخاب نعيم قاسم أمينًا عام له خلفًا لحسن نصر الله الذي استُشهد بضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغادرة، قال وزير الدفاع (الحرب) لجيش الاحتلال، يوآف جالانت: “تعيينك مؤقت”، بحسب خبر عاجل لـ سكاى نيوز عربية.

نص بيان حزب الله 

وأصدر حزب الله بيانا عاجلا بعد انتخاب نعيم قاسم أمينًا عامًّا للحزب، جاء نصه كالتالي: انطلاقًا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسُّكًا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملًا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله، حاملًا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجلّ تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية.

 

إبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة

ونعاهد الله تعالى ونعاهد روح شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة السيد حسن نصر الله (رض) والشهداء، ومجاهدي المقاومة الإسلامية، وشعبنا الصامد والصابر والوفيّ، على العمل معًا لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار، والله غالب على أمره، إنَّ الله قويٌ عزيز.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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