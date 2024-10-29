الإصابات جسيمة والأعداد بالآلاف لجنود الاحتلال، بيان عاجل للإذاعة الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:45 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أقسام إعادة التأهيل بالمستشفيات استقبلت نحو 12 ألف جريح من عناصر جيش الإحتلال الإسرائيلي منذ بداية حرب غزة.

8 آلاف يعانون من إصابات جسدية

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن حوالي ثلثيهم، أي ما يقارب 8 آلاف يعانون من إصابات جسدية، بينما نصفهم تقريبا يعانون من ردود فعل عقلية نفسية.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بتسجيل 900 جريح خلال شهر من العملية العسكرية في لبنان، مشيرة إلى أنه في كل شهر، يتم إدخال حوالي 1000 جريح ​​إلى قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الحرب.

وبذلك، قفزت أعداد الجرحى في الشمال بنحو 50 بالمئة، خلال الشهر الماضي، بسبب المناورة البرية في لبنان. كما أصيب نحو 1500 شخص مرتين منذ بداية الحرب، وفق المصادر ذاتها.

دعم جرحى الحرب بنحو 150 ألف شيكل

وتقدر وسائل إعلام متوسط ​​التكلفة السنوية لرعاية ودعم جرحى الحرب بنحو 150 ألف شيكل (نحو 40 ألف دولار) للشخص الواحد.

وكان رئيس قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب الإسرائيلية ليمور لوريا قال في وقت سابق: "نحن بحاجة إلى حل يتعلق بالميزانية".

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