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غرق قارب على متنه 13 مهاجرًا قبالة ليبيا - أخبار كلمتك

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غرق قارب على متنه 13 مهاجرًا قبالة ليبيا - أخبار كلمتك

غرق قارب على متنه 13 مهاجرًا قبالة ليبيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:12 مساءً -  أعلنت السلطات المحلية الليبية ومؤسسة "العابرين" لدعم المهاجرين، أن قاربًا يحمل 13 مهاجرًا كان متجها إلى أوروبا، انقلب قبالة سواحل ليبيا، ما أدى إلى وفاة 12 شخصًا ونجاة مهاجر واحد فقط، وفق وسائل إعلام محلية.

 

غرق قارب يحمل 13 مهاجرا

 وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة طبرق صحة الواقعة، في وقت تجدد فيه الحديث عن المخاطر التي يواجهها المهاجرون في محاولتهم عبور البحر المتوسط بحثًا عن فرص جديدة.

ومن جانبها قالت مؤسسة "العابرين" عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن القارب انقلب على بعد 60 كيلومترًا شرقي طبرق مساء الإثنين، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثث المهاجرين وانتشالها وإحضارها إلى الشاطئ.

 

نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين


وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار ليبيا، الواقعة في شمال أفريقيا، كنقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الحروب والأزمات الاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، والذين يغامرون بحياتهم عبر طرق بحرية خطرة في مساعٍ للوصول إلى أوروبا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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