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وصفته إسرائيل بـ صعب للغاية، مقتل وإصابة جنود وضباط الاحتلال في تفجير مبنى بغزة - أخبار كلمتك

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وصفته إسرائيل بـ صعب للغاية، مقتل وإصابة جنود وضباط الاحتلال في تفجير مبنى بغزة - أخبار كلمتك

وصفته إسرائيل بـ صعب للغاية، مقتل وإصابة جنود وضباط الاحتلال في تفجير مبنى بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:12 مساءً - كشفت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 جنود وضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس، في حدث أمني وقع في قطاع غزة، ووُصف بـ "الصعب للغاية".

إصابة جندي بجروح خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تحت بند سُمح بالنشر، مقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين وإصابة جندي بجروح خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة".

وأوضحت مصادر عبرية، أن تفجير مبنى بقوة عسكرية في شمالي قطاع غزة الليلة الماضية؛ تسبب بمقتل 4 جنود وضباط وإصابة آخرين بجراح خطيرة.

 74 قتيلًا في صفوف قوات جيش الإحتلال 

ووفقًا لآخر إحصائية اعترف بها الاحتلال "الإسرائيلي"، فقد سُجّل إحصائية 74 قتيلًا في صفوف قوات الجيش "الإسرائيلي" والمستوطنين وغيرهم منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 389 على التّوالي من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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