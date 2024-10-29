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أمريكا تستعين بالــ GPS في الانتخابات الرئاسية - أخبار كلمتك

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أمريكا تستعين بالــ GPS في الانتخابات الرئاسية - أخبار كلمتك

أمريكا تستعين بالــ GPS في الانتخابات الرئاسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:12 مساءً - اتخذت السلطات الأمريكية، لأول مرة، مجموعة تدابير جديدة خاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لتعزيز "الشفافية والنزاهة" في عملية الاقتراع، في ظل التقارير التي تشير إلى "اختراق" حملات انتخابية من قبل روسيا والصين، وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

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وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن من بين هذه التدابير، وضع نظام تحديد المواقع (gps) في الصناديق الخاصة بانتخابات أمريكا وإنشاء مراكز فرز توفر بثًا مباشرًا على مدار الساعة، ونوافذ واسعة للمشاهدة العامة.

وتعد هذه التدابير موجودة في العديد من الدول، كما أنها تعزز نزاهة الانتخابات، وبالتالي تزداد ثقة الشعب الأمريكي".

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، قال موقع "صوت أمريكا" إن "قراصنة مرتبطين بالحكومة الصينية اخترقوا أجزاءً من نظام الاتصالات الأمريكي، في حادث قد يكون مرتبطا بمحاولة الوصول إلى بيانات من الحملات الرئاسية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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