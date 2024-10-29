أمريكا تستعين بالــ GPS في الانتخابات الرئاسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:12 مساءً - اتخذت السلطات الأمريكية، لأول مرة، مجموعة تدابير جديدة خاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لتعزيز "الشفافية والنزاهة" في عملية الاقتراع، في ظل التقارير التي تشير إلى "اختراق" حملات انتخابية من قبل روسيا والصين، وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

Gps أبرز الحيل الأمريكية لتجنب التزوير

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن من بين هذه التدابير، وضع نظام تحديد المواقع (gps) في الصناديق الخاصة بانتخابات أمريكا وإنشاء مراكز فرز توفر بثًا مباشرًا على مدار الساعة، ونوافذ واسعة للمشاهدة العامة.

وتعد هذه التدابير موجودة في العديد من الدول، كما أنها تعزز نزاهة الانتخابات، وبالتالي تزداد ثقة الشعب الأمريكي".

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، قال موقع "صوت أمريكا" إن "قراصنة مرتبطين بالحكومة الصينية اخترقوا أجزاءً من نظام الاتصالات الأمريكي، في حادث قد يكون مرتبطا بمحاولة الوصول إلى بيانات من الحملات الرئاسية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس".

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