مخضرم واحتفظ بمنصبه السابق 32 عاما، من هو نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله خلفًا لنصر الله؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:38 مساءً - أصبح نعيم قاسم رسميًا، رجل حزب الله الأول بإعلان حزب الله اليوم الثلاثاء، عن تعيينه أمينا عاما للحزب بعد أن كان يشغل منصب نائب الأمين العام لعقود.

من هو نعيم قاسم ؟

وكان قاسم يشغل منصب نائب الأمين العام لـحزب الله، منذ عام 1991، وهو أحد شخصيات الحزب المخضرمة منذ تأسيسه.

وتم تعيين قاسم في منصب نائب الأمين العام منذ عهد قائده الأسبق عباس الموسوي، الذي اغتالته طائرة إسرائيلية عام 1992، ليحتفظ نعيم قاسم بمنصبه منذ ذلك الحين.

ويعد نعيم قاسم شخصية مخضرمة في الحزب بدأ نشاطه السياسي في حركة أمل، التي تأسست عام 1974.

وترك أمل عام 1979، في أعقاب الثورة الإيرانية، التي شكلت الفكر السياسي للعديد من الناشطين الشيعة اللبنانيين الشباب.

شارك في تأسيس حزب الله

وشارك قاسم في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل "حزب الله"، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 1982.

وظل قاسم لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم "حزب الله"، وأجرى العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية.

وعندما احتدمت أعمال القتال عبر الحدود مع إسرائيل خلال الحرب في غزة، قال: إن قرار "حزب الله" هو عدم توسيع نطاق الحرب ولكنه سيخوضها إذا فُرضت عليه.

منسق حملات حزب الله الانتخابية

وكان قاسم منسقًا عامًا لحملات "حزب الله" الانتخابية البرلمانية منذ خاضتها الجماعة لأول مرة في عام 1992.

وُلد نعيم قاسم عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت وتعود أصول عائلته إلى كفرفيلا، في جنوب لبنان ذي الأغلبية الشيعية، وهو متزوج ولديه 6 أبناء.

وكان قاسم قال في وقت سابق: إن الحزب سيعين أمينًا عامًا جديدًا في أقرب فرصة وتعهد بمواصلة القتال ضد إسرائيل.

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