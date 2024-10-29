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تبادل الهجمات بين حزب الله وإسرائيل - أخبار كلمتك

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تبادل الهجمات بين حزب الله وإسرائيل - أخبار كلمتك

تبادل الهجمات بين حزب الله وإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:02 مساءً - شن جيش الاحتلال غارة إسرائيلية جديدة على بلدة الخيام جنوبي لبنان، اليوم السبت، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية. 

الاحتلال يشن غارة على جنوب لبنان 

وعلى الجهة الأخرى ذكرت تقارير عبرية اليوم الثلاثاء أن عددًا من العسكريين لقوا حتفهم وأصيب آخرون في حدث أمني، وُصف بـالصعب، في معارك  شمال قطاع غزة.

حادث أمني في غزة ولبنان 

ووفق موقع "حدشوت" العبري، فإن 4 جنود وضباط قتلوا في حدثين أمنيين صعبين، وقعا ليلًا في قطاع غزة وجنوب لبنان.

ولم يرِد المزيد من التفاصيل عن الحادث، لكن وفق إعلام عبري، فمن المقرر نشر التفاصيل في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وأقر جيش الاحتلال حتى الآن بوقوع 74 قتيلًا في صفوفه وصفوف المستوطنين، منذ بداية أكتوبر الجاري على مختلف جبهات القتال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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