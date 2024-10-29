الحرس الثوري يتوعد بهجمات ساحقة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:45 مساءً - توعد الحرس الثوري الإيراني بشن ضربات ساحقة على إسرائيل ردًا على الهجوم الأخير الذي تعرضت له مواقع عسكرية إيرانية.

الحري الثوري يتوعد بضربات عسكرية ضد اسرائيل

وأعلن مساعد قائد الإيراني لشؤون العمليات، العميد محمد رضا نقدي، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستوجه ضربات وصفها بـالساحقة للنظام الإسرائيلي في الأيام المقبلة.

وقال نقدي، في كلمة له خلال تجمع في العاصمة طهران، "سيفاجأ الصهاينة بإجراءات ومبادرات جديدة، وسيتعرضون لهزائم أكبر، وهذه هي نتاج الاختيار الصحيح للقيادة والطريق الصحيح الذي اختاره شعبا لبنان وفلسطين"، بحسب قوله.

اسرائيل تشنوهجوما عاب أهداف عسكرية ايرانية

وشنت إسرائيل هجومًا على أهداف عسكرية إيرانية فجر السبت الماضي أوقع خسائر كبيرة في المنظومة الدفاعية الإيرانية وعدد من المنشآت العسكرية للصواريخ والطائرات المسيرة.

ـ

إيران تعتزم مضاعفة الميزانية العسكرية 200% في جلسة ساخنة، إيران وإسرائيل تتبادلان الاتهامات بمجلس الأمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.