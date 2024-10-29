مع ارتفاع الصويا والأولين، هذه أسعار الزيت الخام في الأسواق - أخبار كلمتك

مع ارتفاع الصويا والأولين، هذه أسعار الزيت الخام في الأسواق - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تواصل التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تواصل التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد مكتبة عامة بشينزوآبى - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد مكتبة عامة بشينزوآبى - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الخميس 14-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الخميس 14-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

إسرائيل تتوعد إيران أمام مجلس الأمن: لن ترى إلا الرد القوي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إسرائيل تتوعد إيران أمام مجلس الأمن: لن ترى إلا الرد القوي - أخبار كلمتك

إسرائيل تتوعد إيران أمام مجلس الأمن: لن ترى إلا الرد القوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:29 مساءً -  دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على البنية التحتية العسكرية والاقتصادية لإيران واتخاذ التدابير اللازمة لمنع النظام من اكتساب القدرات النووية.

 

إسرائيل تدعو لفرض عقوبات على إيران

ووصف دانون خلال اجتماع المجلس الضربات الإسرائيلية على إيران بأنها مدروسة ومتناسبة، وقال إن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها.


وأضاف دانون: “أي عدوان آخر سيقابل بعواقب سريعة وحاسمة، إسرائيل لا تسعى إلى الحرب”.

 

 أبرز ما قاله داون في مجلس الأمن:

 وتابع: “من الآن فصاعدا لن ترى إيران إلا القوة في الرد عليها،  نفذنا ضربات دقيقة ومحددة على أهداف عسكرية في إيران ردا على استهداف بلادنا”.


 وزعم أن إيران قامت منذ سنوات بشكل متعمد بتوجيه أذرعها في المنطقة لتهديد الاستقرار.
 

وأشار الي أن طموحات إيران تتعدى القدس وتل أبيب فهي تسعى إلى الهيمنة وزعزعة الاستقرار.


وادعي أن صمت مجلس الأمن تجاه إيران سيجعلها تواصل أعمالها العدائية في المنطقة.
 

وطالب بإجراءات فورية وصارمة ضد البنية التحتية الإيرانية.

 ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

المبعوث الأمريكي: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبًا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق