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إيران تعتزم مضاعفة الميزانية العسكرية 200% - أخبار كلمتك

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إيران تعتزم مضاعفة الميزانية العسكرية 200% - أخبار كلمتك

إيران تعتزم مضاعفة الميزانية العسكرية 200% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:19 مساءً -  قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن طهران ستزيد الميزانية العسكرية 200%.

إيران تزيد الميزانية العسكرية 

 وأوضحت: إسرائيل تعتقد أن إجراءاتها ستضرب وحدتنا الوطنية لكن ما سيحدث هو نقيض ذلك.

الدول الإقليمية والأوروبية تعلن تضامنها مع إيران

ومن جانبها أكدت الحكومة الايرانية تضامن الدول الإقليمية والأوروبية مع إيران أمام العدوان الإسرائيلي يحمل رسائل مهمة.

 

وصرحت المتحدثة بإسم الحكومة الإيرانية في تصريحات صحفية: سنزيد الميزانية العسكرية بنسبة 200%.

وختمت  المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: حق الدفاع المشروط محفوظ لـ ‌ إيران⁩ وسيتلقى الكيان الصهيوني الرد المناسب.

وفي وقت سابق أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني، أن دفاعات طهران الجوية تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية، مدينًا الأعمال العدائية الإسرائيلية وانتهاكها لمبدأ السيادة وسلامة الأراضي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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