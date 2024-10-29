إيران تعتزم مضاعفة الميزانية العسكرية 200% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:19 مساءً - قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن طهران ستزيد الميزانية العسكرية 200%.

إيران تزيد الميزانية العسكرية

وأوضحت: إسرائيل تعتقد أن إجراءاتها ستضرب وحدتنا الوطنية لكن ما سيحدث هو نقيض ذلك.

الدول الإقليمية والأوروبية تعلن تضامنها مع إيران

ومن جانبها أكدت الحكومة الايرانية تضامن الدول الإقليمية والأوروبية مع إيران أمام العدوان الإسرائيلي يحمل رسائل مهمة.

وصرحت المتحدثة بإسم الحكومة الإيرانية في تصريحات صحفية: سنزيد الميزانية العسكرية بنسبة 200%.

وختمت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: حق الدفاع المشروط محفوظ لـ ‌ إيران⁩ وسيتلقى الكيان الصهيوني الرد المناسب.

وفي وقت سابق أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني، أن دفاعات طهران الجوية تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية، مدينًا الأعمال العدائية الإسرائيلية وانتهاكها لمبدأ السيادة وسلامة الأراضي.

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