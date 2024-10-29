الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرتين شمالي البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - أفاد مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني بأن طائرتين مسيرتين سقطتا شمالي البلاد صباح اليوم بعد انحرافهما عن مسارهما ودخولهما المجال الجوي الأردني قبل لحظات من الاصطدام بالأرض.

الجيش الأردني: سقوط طائرتين مسيرتين شمالي البلاد

وبين المصدر أن السقوط حصل في منطقة وادي صيدور التابعة لمحافظة إربد دون وقوع إصابات، فيما نتج عنه اشتعال للنيران بمنطقة حرجية.

وأشار إلى التواصل مع الدفاع المدني الذي أخمد الحريق بعد أن طال أعشابا يابسة.

الأردن تفحص الموقع للتأكد من عدم وجود متفجرات

ولفت المصدر إلى إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع في الأردن للتأكد من خلوها من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات.

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