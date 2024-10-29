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أبو الغيط يدين قرار إسرائيل حظر الأونروا: يمثل سابقة خطيرة يتعين التصدي لها - أخبار كلمتك

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أبو الغيط يدين قرار إسرائيل حظر الأونروا: يمثل سابقة خطيرة يتعين التصدي لها - أخبار كلمتك

أبو الغيط يدين قرار إسرائيل حظر الأونروا: يمثل سابقة خطيرة يتعين التصدي لها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات قرار إسرائيل حظر الأونروا، الوكالة الأممية التي تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من ٥.٥ مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله: إن القرار يعادل حكمًا بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين، وإنه يمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها إسرائيل منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف منابع تمويلها.

 

القرار سابقة خطيرة على الصعيد الدولي

وشدد أبو الغيط على أن القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، ذلك أن إسرائيل ليست هي من أنشأ الأونروا لكي تحظر عملها، وإنما الوكالة تأسست بقرار أممي عام ١٩٤٩، وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم  المتحدة.

وتساءل أبو الغيط مستنكرا: "إن كان المجتمع الدولي سيقبل بتمرير هذه السابقة، فماذا سيتبقى من الأمم المتحدة؟!".

ودعا ابو الغيط الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتحديد للتصدي لهذا القرار الخطير، مؤكدا أن العمل الإنساني في غزة سينهار كليا إذا تم تغييب دور الأونروا أو حظر نشاطها.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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