فصل لبنان عن غزة، تفاصيل مقترح يقوده المبعوث الأمريكي في بيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:23 صباحاً - نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر غربية قولها إن جماعة حزب الله وافقت على فصل ملف لبنان عن غزة.

التوصل إلى تسوية في لبنان

وأضافت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين يقود هذه الجهود ويعتزم زيارة كل من إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة.

ولفتت الصحيفة إلى إنشاء قوات دولية تراقب أي انتهاكات من قبل إسرائيل وحزب الله، مضيفة أنه سيتم تعزيز قوات اليونيفل واستبدالها بقوات أخرى من جنسيات ألمانية وفرنسية وبريطانية.

وأشارت إلى أن المقترح الجديد يتضمن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، ويبدأ بوقف إسرائيل وحزب الله الأعمال القتالية لمدة 60 يوما.

إجراء مباحثات لوقف الحرب في لبنان

وقالت الصحيفة إن حزب الله حصل على الضوء الأخضر من إيران للتراجع إلى شمال نهر الليطاني.

ومن المتوقع أن يصل هوكشتاين إلى المنطقة الثلاثاء، من أجل إجراء مباحثات لوقف الحرب في لبنان.

ويبدأ هوكشتاين محادثاته في تل أبيب، وقد ينتقل من بعدها إلى لبنان.

حزب الله: تنفيذ 30 عملية ضد المواقع والقوات الإسرائيلية المتوغلة حزب الله يستهدف شركة للصناعات العسكرية بعكا

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.