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فصل لبنان عن غزة، تفاصيل مقترح يقوده المبعوث الأمريكي في بيروت - أخبار كلمتك

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فصل لبنان عن غزة، تفاصيل مقترح يقوده المبعوث الأمريكي في بيروت - أخبار كلمتك

فصل لبنان عن غزة، تفاصيل مقترح يقوده المبعوث الأمريكي في بيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:23 صباحاً -  نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر غربية قولها إن جماعة حزب الله وافقت على فصل ملف لبنان عن غزة.

 

التوصل إلى تسوية في لبنان

 وأضافت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين يقود هذه الجهود ويعتزم زيارة كل من إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة.

ولفتت الصحيفة إلى إنشاء قوات دولية تراقب أي انتهاكات من قبل إسرائيل وحزب الله، مضيفة أنه سيتم تعزيز قوات اليونيفل واستبدالها بقوات أخرى من جنسيات ألمانية وفرنسية وبريطانية.

 

وأشارت إلى أن المقترح الجديد يتضمن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، ويبدأ بوقف إسرائيل وحزب الله الأعمال القتالية لمدة 60 يوما.

 

إجراء مباحثات لوقف الحرب في لبنان

 وقالت الصحيفة إن حزب الله حصل على الضوء الأخضر من إيران للتراجع إلى شمال نهر الليطاني.

ومن المتوقع أن يصل هوكشتاين إلى المنطقة الثلاثاء، من أجل إجراء مباحثات لوقف الحرب في لبنان.

ويبدأ هوكشتاين محادثاته في تل أبيب، وقد ينتقل من بعدها إلى لبنان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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