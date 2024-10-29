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بينهم أطفال ونساء، قتلى في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا - أخبار كلمتك

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بينهم أطفال ونساء، قتلى في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا - أخبار كلمتك

بينهم أطفال ونساء، قتلى في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:23 صباحاً - لقي ما لا يقل عن 62 فلسطينيا حتفهم، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، أغلبها خطيرة، الثلاثاء، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

 قصف الاحتلال عمارة سكنية

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن "أكثر من 62 مواطنا قتلوا، وهناك عشرات المفقودين، في قصف الاحتلال عمارة سكنية، تتكون من خمسة طوابق، وتؤوي قرابة 150 نازحا في بيت لاهيا.

وأشارت إلى أنه "لا يزال العشرات من المواطنين تحت الأنقاض، فيما تتواصل المناشدات للمساعدة بالبحث عن ناجين، أو انتشال جثامين القتلى من تحت الأنقاض، في ظل عدم تمكن الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم".

ولفتت "وفا" إلى وجود أكثر من 20 إصابة خطيرة، وصلت إلى مستشفى كمال عدوان، الذي يتعرض منذ فجر اليوم إلى قصف مدفعي متواصل.

وكانت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة قالت إنها تلقت اتصالات من مواطنين في بلدة بيت لاهيا تشير إلى وجود عدد كبير من القتلى يتجاوز 55 شخصا في منزل تم استهدافه من الجيش الإسرائيلي.

الاستهداف الإسرائيلي لكل ما يتحرك في المنطقة

وأضافت المصادر: "حتى هذه اللحظة لم نتمكن من الوصول إلى المنزل المستهدف بسبب الاستهداف الإسرائيلي لكل ما يتحرك في المنطقة"، مشيرة إلى أن عدد القتلى قد يرتفع بسبب عدم تمكن أي من الطواقم الطبية أو حتى الدفاع المدني من الوصول إلى الموقع، وبالتالي سيموت الجرحى جراء النزيف".

وأوضحت المصادر أن مستشفى كمال عدوان خرج عن الخدمة ولا يمكنه التعامل مع هذا العدد الكبير من الضحايا، خاصة بعد اعتقال جيش الإحتلال الإسرائيلي عددا من الكوادر الطبية التي كانت موجودة داخل المستشفى خلال عمليته العسكرية هناك قبل أيام.

وقال شهود عيان في بيت لاهيا إن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا من 5 طوابق في بيت لاهيا، ودمره بشكل كامل.

وأضاف الشهود أنهم اضطروا "لانتشال القتلى من تحت الأنقاض بالإمكانيات البسيطة المتوفرة لديهم فيما لا يزال العشرات عالقين تحت المبنى".

وتابعوا: "نشاهد جثث وأشلاء القتلى ولا يمكننا إحصاء من بقي على قيد الحياة، وما زلنا نبحث عن الضحايا فيما لا يمكننا حتى إجراء أي اسعافات أولية للجرحى".

استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس

ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي قصفه المركز للمناطق الشمالية من قطاع غزة وخاصة في بلدتي جباليا وبيت لاهيا فيما لا يزال عشرات ال لاف من العائلات عالقة في المنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع محاولات استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى هدنة أو صفقة لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن دبابات إسرائيلية توغلت في بلدتين شمال قطاع غزة ما تسبب في تشريد قرابة 100 ألف مدني.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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