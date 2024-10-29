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أمريكا تطالب إسرائيل بإعادة التفكير في القوانين المناهضة للأونروا - أخبار كلمتك

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أمريكا تطالب إسرائيل بإعادة التفكير في القوانين المناهضة للأونروا - أخبار كلمتك

أمريكا تطالب إسرائيل بإعادة التفكير في القوانين المناهضة للأونروا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:51 صباحاً -  انتقدت الولايات المتحدة التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ويحظر نشاط "الأونروا" محذرة من أنه قد يتسبب في كارثة على ملايين الفلسطينيين، ودعت إلى وقف تنفيذه.

 

حظر نشاط الأونروا يتسبب في غضب عالمي

 ويمنع مشروعا القانون اللذان تم تمريرهما بأغلبية ساحقة في التصويت النهائي، "الأونروا" من العمل في الأراضي الإسرائيلية ويمنعان السلطات الإسرائيلية من أي اتصال مع الوكالة.

وسيؤدي التشريع إلى إغلاق عمليات"الأونروا" في القدس الشرقية حيث توفر التعليم والصحة والخدمات المدنية لمئات الآلاف من الفلسطينيين.

 كما أنه سيحد بشدة من أنشطة "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية حيث تعتمد الوكالة على التنسيق مع إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأخرى.

تداعيات حظر الأنروا بموجب القانون الأمريكي

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر من أن إقرار الكنيست لمشروع القانون "قد يكون له آثار بموجب القانون الأمريكي" الذي يمنع نقل الأسلحة الهجومية إلى الدول التي تعيق تقديم المساعدات الإنسانية،

وأشار ميلر خلال مؤتمر صحفي إلى أن منع الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات من أداء عملها قد يؤدي إلى فرض قيود على الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، مشددا على أن "الأونروا تؤدي دورا لا يمكن استبداله حاليًا في غزة، حيث توجد في الخطوط الأمامية لتقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين إليها. لا يوجد أي جهة أخرى يمكن أن تحل محلها في هذه الأزمة".

وأضاف: "إذا اختفت الأونروا، فستجد أن المدنيين، بما في ذلك الأطفال والرضع، لن يتمكنوا من الحصول على الغذاء والماء والأدوية اللازمة للبقاء على قيد الحياة. نرى أن ذلك غير مقبول".

وتابع قائلا: "نواصل حث حكومة إسرائيل على وقف تنفيذ هذا التشريع. نحن نحثهم على عدم تمريره على الإطلاق، وسننظر في الخطوات التالية بناء على ما سيحدث في الأيام المقبلة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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