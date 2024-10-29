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يمكن التحكم بها من الغواصات، الصين تعثر على أجهزة تجسس في أعماق البحر - أخبار كلمتك

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يمكن التحكم بها من الغواصات، الصين تعثر على أجهزة تجسس في أعماق البحر - أخبار كلمتك

يمكن التحكم بها من الغواصات، الصين تعثر على أجهزة تجسس في أعماق البحر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:35 صباحاً -  أعلنت وزارة الأمن الوطني الصينية أنها صادرت أجهزة تجسس على سطح المحيط وفي أعماق البحر شملت "منارات" تحت الماء، يمكن التحكم بها من الغواصات.

 

أجهزة تجسس في أعماق البحر

 وأضافت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر منصة "we chat" أنها اكتشفت أجهزة كانت مخبأة في قاع المحيط، وكانت ترسل معلومات يمكن أن "تمهد مسبقا لساحة المعركة".

وجاء في بيان الوزارة أن "قوات الأمن الوطني ضبطت مجموعة متنوعة من الأجهزة التقنية الخاصة المستخدمة في التجسس على المعلومات والبيانات البحرية، مخبأة في مساحات البحر الواسعة"، دون أن تحدّد مكان العثور على تلك الأجهزة.

 

وأوضحت الوزارة أن "بعض تلك الأجهزة تعمل بمثابة "عملاء سريين"، بحيث تنجرف وتطفو مع الأمواج، وتراقب الوضع في مياهنا الإقليمية في الوقت الفعلي، ويعمل البعض الآخر بمثابة "منارات" تحت الماء، توضح الاتجاه للغواصات الأجنبية التي غزت مياهنا".

وأردف البيان: "في مواجهة صراع سري جاد ومعقد من أجل أمن أعماق البحار والتهديد الحقيقي للتجسس الأجنبي ووكالات الاستخبارات، ستدافع وزارة الأمن الوطني بحزم عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، وستساهم في بناء دولة بحرية قوية”.

 

تصاعد سباق التسلح بين الصين وأمريكا

ويقول محللون: إن سباق التسلح بالغواصات يتصاعد بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها، حيث تسير بكين على الطريق الصحيح للحصول على جيل جديد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والمسلحة نوويا بحلول نهاية العقد الحالي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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