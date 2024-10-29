مجلس القيادة اليمني يوجه برفع جاهزية الجيش والبقاء في حالة تأهب، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:18 صباحاً - وجه عضو مجلس القيادة اليمني، طارق صالح، قوات الجيش في محور مران في صعدة وكافة الجبهات التابعة للمحور إلى رفع الجاهزية القتالية والبقاء في حالة تأهب استعدادا لأي تطورات.

استعدادات القوات العسكرية المرابطة في محور مران

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، اليوم الثلاثاء: إن "صالح، خلال لقائه في الرياض، قائد محور مران، وقائد ألوية العروبة، اللواء الركن عبد الكريم السدعي، ناقش الجاهزية الحربية، واستعدادات القوات العسكرية المرابطة في محور مران بصعدة، وكافة الجبهات التابعة للمحور".

وخلال اللقاء، شدد المسؤول اليمني على رفع الجاهزية القتالية والحربية، والاستعداد الجيد في كافة الجبهات، من خلال تحضير كافة القوات والعتاد العسكري، وتفعيل خُطط الإسناد، والبقاء في حالة تأهب دائم لأي خيارات واردة.

من جانبه، أكد اللواء السدعي "جاهزية منتسبي محور مران وألوية العروبة لخوض معارك استعادة الدولة، خلف القيادة السياسية والعسكرية، وتنفيذ كل ما يوكل إليهم من مهام".

تأتي تصريحات عضو مجلس القيادة اليمني، بعد أيام من مواجهات بين القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في محافظة تعز الاستراتيجية (جنوب غربي اليمن).

تحالف عربي بقيادة السعودية

ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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