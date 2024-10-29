سقوط مسيرة لحزب الله قرب تجمع لجنود الاحتلال بمستوطنة دان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:02 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عربية بسقوط مسيرة لحزب الله قرب تجمع لجنود الاحتلال بمستوطنة دان.

طائرة بدون طيار

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرة دون طيار أطلقت من لبنان قبل ساعة سقطت على الأرجح في منطقة مفتوحة، رغم أنه لم يحدد موقعها بعد.

وأوضح جيش الاحتلال أنه رصد الطائرة بدون طيار لأول مرة بالقرب من رأس الناقورة، وتم تعقبها وهي تحلق باتجاه منطقة يوكنعام، وسط محاولات لاعتراضها، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي فقد الاتصال بالطائرة بدون طيار، لكن قيادة الجبهة الداخلية استمرت في تشغيل صفارات الإنذار في عدة بلدات بناءً على المسار المتوقع للطائرة بدون طيار.

تشغيل صفارات الإنذار

وأضاف: "الجهود جارية لتحديد موقع الطائرة بدون طيار، التي سقطت على ما يبدو في منطقة مفتوحة".

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