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انتشال جثث 20 شهيدا جراء قصف إسرائيلي في بيت لاهيا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:02 صباحاً -  تمكنت السلطات والأهالي في غزة من انتشال جثامين 20 شهيدا إثر قصف إسرائيلي لمبنى في بيت لاهيا شمال غزة، صباح اليوم الثلاثاء.

مقترح وقف إطلاق النار بغزة

 وجاء ذلك بعد ساعات من ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز طرح مقترحًا لـ وقف إطلاق النار في غزة لمدة 28 يومًا.

وأشار الموقع إلى أن المقترح يتضمن وقفًا لإطلاق النار في غزة لمدة 28 يومًا، وإطلاق سراح نحو ثمانية رهائن محتجزين لدى حركة حماس وإطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وجاءت المناقشات بشأنه خلال اجتماع عقده بيرنز مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير الموساد ديفيد برنياع، في الدوحة بشأن الصيغة الجديدة لوقف إطلاق النار في غزة واتفاق الأسرى.

 

المقترح جاء في أعقاب طرح مصري قبل ساعات من بدء المحادثات، يفضي لاتفاق جزئي يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 12 يومًا، وهو ما أكد بيرنز أنهم "ناقشوا سبل البناء عليه"، بحسب الموقع.

ووفق "أكسيوس" فإن خطة بيرنز "لا تتناول مطلب حماس الرئيسي بأن يتضمن أي اتفاق انسحابا إسرائيليا من غزة وإنهاء الحرب".

 

تفاصيل المقترح

 ويتضمن مقترح وقف إطلاق النار لمدة 28 يومًا، مع إطلاق حماس سراح نحو 8 رهائن وإطلاق إسرائيل سراح العشرات من الأسرى الفلسطينيين، وفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين.

كما تتضمن الخطة الإفراج عن نحو 8 نساء من جميع الأعمار أو رجال فوق سن الخمسين عاما محتجزين لدى حماس، والإفراج عن عشرات السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وبحسب "أكسيوس" فإن "التوصل إلى اتفاق جزئي من شأنه أن يكسر الجمود الذي دام شهرين في محادثات وقف إطلاق النار، ويعزز المفاوضات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولًا، كما أنه سيسهم في تحسين الظروف الإنسانية في غزة، ويطلق سراح بعض الرهائن المحتجزين في غزة".

لكن الصحيفة، استبعدت أن يحدث أي تقدم قبل الانتخابات الرئاسية، مرجحة أن "تقوم إسرائيل وحماس بتعديل مواقفهما على أساس النتائج".

وأشارت إلى أن "الخطة لا تعالج مطلب حماس الرئيسي بأن يتضمن أي اتفاق انسحابا إسرائيليا من غزة وإنهاء الحرب".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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