إصابة 150 شخصا في انفجار للألعاب النارية خلال مهرجان ديني بالهند - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:02 صباحاً - أصيب أكثر من 150 شخصا في انفجار ضخم للألعاب النارية خلال مهرجان ديني في معبد جنوبي الهند.

انفجار ضخم للألعاب النارية

ووقع الانفجار عندما اشتعلت النيران في منشأة لتخزين الألعاب النارية بالقرب من معبد فيراركافو، وفقا لما أفادت به وكالة برس ترست أوف إنديا، نقلا عن الشرطة الهندية.

تفاصيل الانفجار الناري

وحدث ذلك في منطقة كاسارجود، التي تبعد حوالي 580 كيلومترا شمال غرب ثيروفانانثابورام، عاصمة ولاية كيرالا.

وتم علاج المصابين في مستشفيات مختلفة في مناطق كاسارجود وكانور ومانجالور وكان من بينهم ثمانية أشخاص إصاباتهم خطيرة.

يشار إلى أن الطلب كبير في الهند على الألعاب النارية التي تستخدم في المهرجانات الدينية وحفلات الزفاف.

وتقع حوادث قاتلة تقريبا كل عام حيث يعمل الناس في مصانع تفتقر إلى تدابير السلامة المناسبة.

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