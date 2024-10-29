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الصحة العالمية تحذر من عواقب مدمرة لحظر إسرائيل عمل "الأونروا" - أخبار كلمتك

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الصحة العالمية تحذر من عواقب مدمرة لحظر إسرائيل عمل "الأونروا" - أخبار كلمتك

الصحة العالمية تحذر من عواقب مدمرة لحظر إسرائيل عمل "الأونروا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:55 صباحاً - حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس من أن يؤدي حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى عواقب مدمرة.


وكتب جيبريسوس على "إكس": "تم إنشاء "الأونروا" من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وسيؤدي قرار البرلمان الإسرائيلي الذي يحظر الأونروا تنفيذ مهامهم لإنقاذ حياة وصحة ملايين الفلسطينيين إلى عواقب مدمرة. إنه أمر غير مقبول، يتناقض مع التزامات وواجبات إسرائيل ويهدد الأشخاص الذين تعتمد حياتهم وصحته على "الأونروا".

ووافق البرلمان الإسرئيلي (الكنيست) أمس الاثنين على مشروع القانون الهادف إلى حظر عمل الوكالة في إسرائيل والأراضي التي تسيطر عليها.

وفي وقت سابق اتهمت إسرائيل عددا من موظفي "الأونروا" بالتورط في هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، لكن تقرير الأمم المتحدة بشأن نشاط الوكالة أشارت إلى أن إسرائيل لم تتمكن من تقديم أدلة تؤكد صحة اتهاماته.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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