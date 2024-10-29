الصحة العالمية تحذر من عواقب مدمرة لحظر إسرائيل عمل "الأونروا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:55 صباحاً - حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس من أن يؤدي حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى عواقب مدمرة.



وكتب جيبريسوس على "إكس": "تم إنشاء "الأونروا" من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وسيؤدي قرار البرلمان الإسرائيلي الذي يحظر الأونروا تنفيذ مهامهم لإنقاذ حياة وصحة ملايين الفلسطينيين إلى عواقب مدمرة. إنه أمر غير مقبول، يتناقض مع التزامات وواجبات إسرائيل ويهدد الأشخاص الذين تعتمد حياتهم وصحته على "الأونروا".

ووافق البرلمان الإسرئيلي (الكنيست) أمس الاثنين على مشروع القانون الهادف إلى حظر عمل الوكالة في إسرائيل والأراضي التي تسيطر عليها.

وفي وقت سابق اتهمت إسرائيل عددا من موظفي "الأونروا" بالتورط في هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، لكن تقرير الأمم المتحدة بشأن نشاط الوكالة أشارت إلى أن إسرائيل لم تتمكن من تقديم أدلة تؤكد صحة اتهاماته.

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