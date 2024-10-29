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حزب الله: تنفيذ 30 عملية ضد المواقع والقوات الإسرائيلية المتوغلة - أخبار كلمتك

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حزب الله: تنفيذ 30 عملية ضد المواقع والقوات الإسرائيلية المتوغلة - أخبار كلمتك

حزب الله: تنفيذ 30 عملية ضد المواقع والقوات الإسرائيلية المتوغلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:41 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني عن قيامه بتنفيذ 30 عملية أمس الإثنين وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة ومواقع وقواعد وتجمعات عسكرية وبلدات في الشمال، وذلك دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

وفي عدة بيانات أعلن الحزب أنه شن هجومًا ‏جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لآليات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، وعلى تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كسارة كفر جلعادي وأصابت أهدافها بدقة.

كما استهدف حزب الله تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة، وتم استهدف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة روش بينا برشقة صاروخية.

وتم استهداف ‌‌تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة برشقة صاروخية، وتجمع لقوات العدو في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام برشقة صاروخية كبيرة.

واستهدف مقاتلوا الحزب دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وللمرة تم استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام برشقة صاروخية.

وللمرة الثانية تم استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي من قبل حزب الله في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام برشقة صاروخية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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