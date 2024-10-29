في جلسة ساخنة، إيران وإسرائيل تتبادلان الاتهامات بمجلس الأمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:13 صباحاً - أكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بلاده دافعت عن نفسها بعد "الهجوم الوحشي" الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر، وذلك في رده على اتهامات وجهها نظيره الإيراني.

وتبادل السفيران الاتهامات بتهديد السلام في الشرق الأوسط خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد الاثنين، بعد الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية، مشددتين على حق كل منهما في الدفاع عن النفس، بحسب "فرانس برس".

وقال دانون: "لقد وعدنا بأن أفعالهم لن تمر بلا رد" وإسرائيل "وفت بوعودها".

وأضاف: " إيران زرعت العنف والفوضى والدمار في أنحاء الشرق الأوسط. وهذا العنف لا يقتصر على حدود إسرائيل، بل يهدد الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي".

وتابع: "اليوم نحن، إسرائيل، في مرماهم، ولكن غدا يمكن أن تكون أيّ من الدول الممثّلة هنا. لا تخطئوا في ذلك"، داعيا إلى فرض عقوبات "خانقة" على طهران، ولا سيما لمنع "نظام مجنون" من الحصول على أسلحة نووية.

بدوره، قال السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني إن "العدوان الإسرائيلي على إيران واضح ولا يحدث بشكل منعزل. هذا الهجوم العدواني جزء من اتجاه أوسع ومستمر للعدوان والإفلات من العقاب تزعزع به إسرائيل استقرار المنطقة بأسرها".

ورأى أن "انتهاكات إسرائيل المستمرة والمنهجية للقانون الدولي وعدوانها على إيران وجرائمها في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والتي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن الدوليين، تتطلب إدانة لا لبس فيها وإجراء حاسما من المجلس".

وكانت إيران دعت إلى عقد هذا الاجتماع الطارئ بعد ضربات شنتها إسرائيل السبت ضد أهداف عسكرية على أراضيها.

كما كرر السفير الإيراني التهديدات بالرد على هذه الضربات التي نُفّذت ردا على ضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل في الأول من أكتوبر.

وحذّر من أن "جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ بحق الرد على هذا العمل العدواني في أي وقت تختاره"، مؤكدا مع ذلك أنها تفضل "دائما" اللجوء إلى "الدبلوماسية لحل المشكلات الإقليمية".

وقال دانون "لا يمكن للعالم تجاهل التهديد الذي تُشكّله إيران. عندما تتعهد إسرائيل الدفاع عن شعبها، فإنها تفي بوعودها، أيا يكن الثمن".

من جهتها، كررت الولايات المتحدة دعم حليفتها إسرائيل.

وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد "رسالتنا إلى إيران تبقى واضحة: إذا اختارت القيام بمزيد من الأعمال العدوانية ضد إسرائيل أو ضد الأفراد الأمرdكيين في المنطقة، فستكون هناك عواقب وخيمة. لن نتردد في التصرف دفاعا عن النفس".

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